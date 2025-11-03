Directorio de empresas
Mr. Cooper
Mr. Cooper Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Mr. Cooper totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mr. Cooper. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Mr. Cooper
Principal Information System
Miami, FL
Total por año
$120K
Nivel
-
Salario base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp.
20 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Mr. Cooper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Mr. Cooper in United States tiene una compensación total anual de $315,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mr. Cooper para el puesto de Gerente de Producto in United States es $120,000.

