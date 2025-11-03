La compensación de Ingeniero de Software in India en Mphasis varía desde ₹394K por year para L1 hasta ₹2.11M por year para L5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mphasis. Última actualización: 11/3/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título