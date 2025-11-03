Directorio de empresas
Mphasis
La compensación de Gerente de Proyecto in United States en Mphasis varía desde $110K por year para L6 hasta $135K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $110K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mphasis. Última actualización: 11/3/2025

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Mphasis in United States tiene una compensación total anual de $140,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mphasis para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $110,000.

