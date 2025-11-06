Directorio de empresas
Mozilla
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Toronto Area

Mozilla Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Mozilla varía desde CA$152K por year para P2 hasta CA$316K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$169K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
Software Engineer 1(Nivel Inicial)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Mozilla?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Mozilla in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$315,634. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mozilla para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$188,190.

