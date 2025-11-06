La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Mozilla varía desde CA$157K por year para P2 hasta CA$304K por year para P5. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$179K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mozilla. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
