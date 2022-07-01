Directorio de Empresas
Moxe Health Salarios

El rango salarial de Moxe Health oscila entre $115,575 en compensación total anual para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $185,925 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Moxe Health. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Gerente de Producto
$116K
Reclutador
$123K
Ventas
$186K

Ingeniero de Software
$126K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Moxe Health es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Moxe Health es $124,063.

