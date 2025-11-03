Directorio de empresas
Moveworks
Moveworks Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Moveworks varía desde $410K hasta $585K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveworks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$470K - $550K
United States
Rango Común
Rango Posible
$410K$470K$550K$585K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Moveworks, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Moveworks in United States tiene una compensación total anual de $585,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Moveworks para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $410,000.

Otros recursos