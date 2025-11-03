Directorio de empresas
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in India en Moveinsync Technology Solutions varía desde ₹1.16M hasta ₹1.61M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Moveinsync Technology Solutions. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

₹1.24M - ₹1.46M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Moveinsync Technology Solutions?

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Moveinsync Technology Solutions in India tiene una compensación total anual de ₹1,610,899. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Moveinsync Technology Solutions para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹1,156,543.

