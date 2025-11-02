Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United Kingdom en Motorway totaliza £69.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Motorway. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£69.1K
Nivel
Senior
Salario base
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Motorway in United Kingdom tiene una compensación total anual de £70,314. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Motorway para el puesto de Diseñador de Producto in United Kingdom es £69,145.

