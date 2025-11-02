Directorio de empresas
Motorola
La compensación de Ingeniero de Software in United States en Motorola varía desde $102K por year para L7 hasta $145K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $115K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Motorola. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
(Nivel Inicial)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Motorola?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Motorola in United States tiene una compensación total anual de $166,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Motorola para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $108,000.

