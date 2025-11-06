Directorio de empresas
Montefiore Health System
Montefiore Health System Científico de Datos Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in New York City Area en Montefiore Health System totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Montefiore Health System.

Paquete Mediano
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Total por año
$120K
Nivel
-
Salario base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Montefiore Health System in New York City Area tiene una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Montefiore Health System para el puesto de Científico de Datos in New York City Area es $115,000.

