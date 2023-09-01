Directorio de empresas
Mondu
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Mondu Salarios

El salario de Mondu varía desde $61,863 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $107,816 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mondu. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $91.1K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
$61.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mondu es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $107,816. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mondu es $91,119.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mondu

Empresas relacionadas

  • Uber
  • Apple
  • Flipkart
  • Square
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos