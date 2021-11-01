monday.com Salarios

Directorio de empresas
El salario de monday.com varía desde $64,675 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $211,393 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de monday.com. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
Median $145K
Servicio al Cliente
$86.6K

Operaciones de Servicio al Cliente
$64.7K
Éxito del Cliente
$85.6K
Analista de Datos
$83.7K
Recursos Humanos
$106K
Diseñador de Productos
$90.2K
Gerente de Proyectos
$136K
Ingeniero de Ventas
$127K
Gerente de Ingeniería de Software
$211K
Arquitecto de Soluciones
$118K
Compensaciones Totales
$79.1K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En monday.com, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en monday.com es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,393. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en monday.com es $111,996.

