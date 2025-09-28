Momentive.ai Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Momentive.ai varía desde €101K por year para P1 hasta €267K por year para P6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza €207K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono P1 Software Engineer I ( Nivel Inicial ) €101K €86.4K €10.1K €4.3K P2 Software Engineer II €163K €138K €14.8K €10.1K P3 Senior Software Engineer I €189K €136K €36.9K €15.6K P4 Senior Software Engineer II €207K €164K €23.6K €19.2K Ver 3 Más Niveles

€142K Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.7K+ (a veces €267K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( EUR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Momentive.ai ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.