Directorio de empresas
Momentive.ai
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Momentive.ai Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Netherlands en Momentive.ai varía desde €131K hasta €184K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

€142K - €165K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€131K€142K€165K€184K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Científico de Datos contribuciones en Momentive.ai para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€142K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.7K+ (a veces €267K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Momentive.ai in Netherlands sits at a yearly total compensation of €183,745. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Científico de Datos role in Netherlands is €131,247.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Momentive.ai

Empresas relacionadas

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos