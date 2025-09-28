Directorio de empresas
Momentive.ai
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Momentive.ai Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Momentive.ai varía desde $51.7K hasta $72K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Momentive.ai. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$55.4K - $65.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Momentive.ai, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Momentive.ai in United States tiene una compensación total anual de $71,955. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Momentive.ai para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $51,660.

