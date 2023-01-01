Directorio de empresas
Momenta
Momenta Salarios

El salario de Momenta varía desde $26,449 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $85,071 para un Reclutador en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Momenta. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Recursos Humanos
$26.4K
Reclutador
$85.1K
Ingeniero de Software
$69.7K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Momenta es Reclutador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $85,071. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Momenta es $69,701.

Otros recursos