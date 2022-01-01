Model N Salarios

Directorio de empresas
El salario de Model N varía desde $72,611 en compensación total por año para un Gerente de Programas en el nivel más bajo hasta $280,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Model N. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $280K
Ingeniero de Software
Median $137K
Recursos Humanos
$236K

Legal
$256K
Consultor en Gestión
$80.4K
Gerente de Programas
$72.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$259K
Arquitecto de Soluciones
$217K
Preguntas Frecuentes

