Mixpanel
Mixpanel Salarios

El salario de Mixpanel varía desde $41,790 en compensación total por año para un Consultor en Gestión en el nivel más bajo hasta $353,723 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mixpanel. Última actualización: 10/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingeniero de Software
L3 $237K
L4 $276K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
Median $242K
Operaciones Comerciales
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Desarrollo de Negocios
$269K
Servicio al Cliente
$101K
Científico de Datos
$221K
Recursos Humanos
$340K
Consultor en Gestión
$41.8K
Operaciones de Marketing
$208K
Diseñador de Productos
$354K
Reclutador
$180K
Ventas
$179K
Gerente de Ingeniería de Software
$254K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Mixpanel, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mixpanel es Diseñador de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $353,723. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mixpanel es $229,193.

