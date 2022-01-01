Directorio de empresas
Mirantis
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Mirantis Salarios

El salario de Mirantis varía desde $72,360 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $213,180 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mirantis. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $82.3K

Ingeniero de Redes

Recursos Humanos
$149K
Tecnólogo en Informática (TI)
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Productos
$128K
Gerente de Programas
$129K
Ventas
$174K
Gerente de Ingeniería de Software
$129K
Arquitecto de Soluciones
$213K
Gerente de Programas Técnicos
$72.4K
Redactor Técnico
$98.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Mirantis es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $213,180. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mirantis es $128,186.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mirantis

Empresas relacionadas

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos