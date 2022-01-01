Mirantis Salarios

El salario de Mirantis varía desde $72,360 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $213,180 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mirantis . Última actualización: 9/16/2025