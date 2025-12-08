Directorio de empresas
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in India en Mirafra Technologies varía desde ₹2.53M hasta ₹3.6M por year.

Compensación Total Promedio

$32.6K - $37.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Mirafra Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Mirafra Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹3,600,545. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mirafra Technologies para el puesto de Científico de Datos in India es ₹2,532,587.

