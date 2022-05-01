Directorio de empresas
Minted
Minted Salarios

El salario de Minted varía desde $138,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $171,855 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minted. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $138K
Gerente de Operaciones Comerciales
$154K
Gerente de Ingeniería de Software
$172K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Minted is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,855. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minted is $153,603.

