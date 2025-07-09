Minsait Salarios

El salario de Minsait varía desde $23,619 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $48,536 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minsait . Última actualización: 9/16/2025