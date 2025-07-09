Directorio de empresas
Minsait
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Minsait Salarios

El salario de Minsait varía desde $23,619 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $48,536 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minsait. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $40.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
Median $31.4K
Analista de Datos
Median $26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científico de Datos
$38.3K
Tecnólogo en Informática (TI)
$46.4K
Consultor en Gestión
$48.5K
Gerente de Programas Técnicos
$23.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Minsait es Consultor en Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $48,536. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Minsait es $38,258.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Minsait

Empresas relacionadas

  • SoFi
  • Apple
  • Pinterest
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos