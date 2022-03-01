Directorio de empresas
Minim
Minim Salarios

El salario mediano de Minim es $130,650 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minim. Última actualización: 11/27/2025

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Ingeniero de Software
$131K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Minim es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $130,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Minim es $130,650.

Otros recursos

