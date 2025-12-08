Directorio de empresas
MindTickle
MindTickle Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in India en MindTickle totaliza ₹6.95M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle.

Paquete Mediano
company icon
MindTickle
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
$79.1K
Nivel
Senior Product Manager
Salario base
$71.9K
Stock (/yr)
$0
Bono
$7.2K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en MindTickle?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MindTickle, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en MindTickle in India tiene una compensación total anual de ₹10,784,793. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en MindTickle para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹7,074,380.

Otros recursos

