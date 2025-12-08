Directorio de empresas
MindTickle
MindTickle Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en MindTickle varía desde ₹1.05M hasta ₹1.49M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$13.5K - $15.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$11.9K$13.5K$15.4K$17K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MindTickle, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en MindTickle tiene una compensación total anual de ₹1,489,644. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en MindTickle para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es ₹1,047,800.

Otros recursos

