Minds
Minds Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Minds varía desde $116K hasta $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Minds. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$125K - $146K
United States
Rango Común
Rango Posible
$116K$125K$146K$162K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Minds?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Minds in United States tiene una compensación total anual de $161,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Minds para el puesto de Analista de Datos in United States es $115,600.

Otros recursos

