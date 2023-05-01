Mindbox Salarios

Directorio de Empresas
Mindbox
El rango salarial de Mindbox oscila entre $13,162 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $67,781 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mindbox. Última actualización: 8/7/2025

$160K

Contador
$22.6K
Diseñador de Productos
$38.2K
Gerente de Proyecto
$54.9K

Ingeniero de Software
$13.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$67.8K
Preguntas Frecuentes

La compensación total anual más alta reportada en Mindbox es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $67,781. Esto incluye el salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Mindbox è di $38,247.

