miHoYo
miHoYo Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in China en miHoYo varía desde CN¥840K hasta CN¥1.15M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de miHoYo. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$128K - $151K
China
Rango Común
Rango Posible
$118K$128K$151K$161K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en miHoYo?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en miHoYo in China tiene una compensación total anual de CN¥1,149,541. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en miHoYo para el puesto de Diseñador de Producto in China es CN¥839,664.

