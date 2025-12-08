Directorio de empresas
miHoYo
miHoYo Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in China en miHoYo varía desde CN¥1.34M hasta CN¥1.94M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de miHoYo. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$213K - $247K
China
Rango Común
Rango Posible
$188K$213K$247K$272K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en miHoYo?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en miHoYo in China tiene una compensación total anual de CN¥1,942,188. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en miHoYo para el puesto de Científico de Datos in China es CN¥1,338,314.

Otros recursos

