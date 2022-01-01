Directorio de empresas
MicroStrategy
Principales Insights
    • Acerca de

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Sitio web
    1989
    Año de fundación
    3,500
    # de empleados
    $250M-$500M
    Ingresos estimados
    Sede principal

