Microsoft Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Hyderabad Area en Microsoft varía desde ₹10.47M por year para 64 hasta ₹22.15M por year para 67. El paquete de compensación year mediano in Greater Hyderabad Area totaliza ₹13.28M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/7/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
64
Senior Manager
₹10.36M
₹6.09M
₹3.13M
₹1.14M
Principal EM
Principal Director of Engineering
₹12.74M
₹7.05M
₹4.44M
₹1.26M
66
₹16.04M
₹8.17M
₹6M
₹1.87M
Senior Director
67
₹22.15M
₹9.87M
₹9.32M
₹2.95M
Ver 5 Más Niveles
Microsoft logo
+₹20.82M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Microsoft in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹22,152,895. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Microsoft para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Hyderabad Area es ₹12,467,976.

