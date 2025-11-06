Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Romania

La compensación de Ingeniero de Software in Romania en Microsoft varía desde RON 293K por year para 59 hasta RON 501K por year para 64. El paquete de compensación year mediano in Romania totaliza RON 324K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono SDE 59 ( Nivel Inicial ) RON 293K RON 195K RON 81.1K RON 17.1K 60 RON 296K RON 188K RON 88.5K RON 19.4K SDE II 61 RON 335K RON 205K RON 98.2K RON 31.8K 62 RON 378K RON 242K RON 85.2K RON 50.9K Ver 9 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años: 20 % se consolida en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 4th - AÑO ( 20.00 % anual )

Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )
25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )
25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de vesting en Microsoft ?

