Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Greater Cairo

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Cairo en Microsoft varía desde EGP 1.12M por year para 59 hasta EGP 1.94M por year para 63. El paquete de compensación year mediano in Greater Cairo totaliza EGP 1.23M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono SDE 59 ( Nivel Inicial ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 675K EGP 529K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Ver 9 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años: 20 % se consolida en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 4th - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 5th - AÑO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de vesting en Microsoft ?

