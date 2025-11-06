Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Czech Republic

La compensación de Ingeniero de Software in Czech Republic en Microsoft varía desde CZK 1.1M por year para 59 hasta CZK 3.67M por year para 65. El paquete de compensación year mediano in Czech Republic totaliza CZK 2.29M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono SDE 59 ( Nivel Inicial ) CZK 1.1M CZK 875K CZK 162K CZK 66.6K 60 CZK 1.28M CZK 988K CZK 208K CZK 89.4K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 78.1K 62 CZK 1.75M CZK 1.39M CZK 308K CZK 58.2K Ver 9 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CZK ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años: 20 % se consolida en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 5th - AÑO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de vesting en Microsoft ?

