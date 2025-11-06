Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Costa Rica

La compensación de Ingeniero de Software in Costa Rica en Microsoft varía desde CRC 32.42M por year para 59 hasta CRC 57.47M por year para 63. El paquete de compensación year mediano in Costa Rica totaliza CRC 48.45M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono SDE 59 ( Nivel Inicial ) CRC 32.42M CRC 25.63M CRC 4.89M CRC 1.9M 60 CRC 29.37M CRC 27.96M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.2M CRC 33.91M CRC 11.1M CRC 2.2M 62 CRC 53.7M CRC 40.7M CRC 7.86M CRC 5.13M Ver 9 Más Niveles

+ CRC 120.91M + CRC 29.22M + CRC 44.84M + CRC 10.08M + CRC 17.63M + CRC 11.08M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( CRC ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años: 20 % se consolida en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 4th - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 5th - AÑO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de vesting en Microsoft ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título