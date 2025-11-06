Microsoft Ingeniero de Software Salarios en Australia

La compensación de Ingeniero de Software in Australia en Microsoft varía desde A$147K por year para 59 hasta A$356K por year para 65. El paquete de compensación year mediano in Australia totaliza A$163K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

+ A$369K + A$89.1K + A$137K + A$30.7K + A$53.8K + A$33.8K Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( AUD ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AÑO 1 20 % AÑO 2 20 % AÑO 3 20 % AÑO 4 20 % AÑO 5 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años: 20 % se consolida en el 1st - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 4th - AÑO ( 20.00 % anual )

20 % se consolida en el 5th - AÑO ( 20.00 % anual ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Sometimes a 5 year schedule

¿Cuál es el cronograma de vesting en Microsoft ?

