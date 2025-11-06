Directorio de empresas
Microsoft
  • Salarios
  • Senior Critical Environment Technician

  • Todos los Salarios de Senior Critical Environment Technician

  • Greater Seattle Area

Microsoft Senior Critical Environment Technician Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area en Microsoft totaliza $203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Total por año
$203K
Nivel
37
Salario base
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Microsoft?
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Senior Critical Environment Technician en Microsoft in Greater Seattle Area tiene una compensación total anual de $213,220. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Microsoft para el puesto de Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area es $202,500.

