La compensación de Ventas in Prague Metropolitan Area en Microsoft varía desde CZK 2.27M por year para 60 hasta CZK 2.41M por year para 61. El paquete de compensación year mediano in Prague Metropolitan Area totaliza CZK 2.32M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Microsoft. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:
20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Microsoft, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Sometimes a 5 year schedule
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título