Directorio de empresas
Microsoft
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Gerente de Proyecto Nivel

Project Manager II

Niveles en Microsoft

Comparar Niveles
  1. Project Manager I59
  2. 60
  3. Project Manager II61
    4. Mostrar 4 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
£122,694
Salario Base
£76,584
Acciones ()
£8,975
Bono
£7,074
Microsoft logo
+£181K
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.2K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed
Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Microsoft

Empresas relacionadas

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos