Directorio de empresas
Micro Focus
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Micro Focus Salarios

El salario de Micro Focus varía desde $13,046 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $229,140 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Micro Focus. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analista de Negocios
$126K
Científico de Datos
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista Financiero
$151K
Tecnólogo en Informática (TI)
$193K
Diseñador de Productos
$167K
Gerente de Productos
$229K
Operaciones de Ingresos
$49.1K
Ventas
$42.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Arquitecto de Soluciones
$159K
Gerente de Programas Técnicos
$160K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Micro Focus es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $229,140. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Micro Focus es $124,063.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Micro Focus

Empresas relacionadas

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos