Metrolinx
Metrolinx Salarios

El salario de Metrolinx varía desde $54,608 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $113,821 para un Ingeniero Civil en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Metrolinx. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $76.5K
Analista de Negocios
$70.8K
Ingeniero Civil
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Datos
$63.8K
Científico de Datos
$73.9K
Analista Financiero
$54.6K
Ingeniero de Hardware
$101K
Consultor en Gestión
$79.4K
Redactor Técnico
$79.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Metrolinx es Ingeniero Civil at the Common Range Average level con una compensación total anual de $113,821. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Metrolinx es $76,455.

