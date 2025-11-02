La compensación total promedio de Reclutador in United States en Mercury varía desde $113K hasta $155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025
En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 6 años:
16.67% se consolida en el 1st-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 2nd-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 3rd-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 4th-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 5th-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 6th-AÑO (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.