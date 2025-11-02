Directorio de empresas
Mercury
Mercury Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Mercury totaliza $289K por year para IC3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $230K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 6 años:

  • 16.67% se consolida en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Mercury in United States tiene una compensación total anual de $386,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mercury para el puesto de Gerente de Producto in United States es $240,870.

Otros recursos