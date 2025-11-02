La compensación de Diseñador de Producto in United States en Mercury totaliza $280K por year para IC4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $190K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
16.67%
AÑO 1
16.67%
AÑO 2
16.67%
AÑO 3
16.67%
AÑO 4
16.67%
AÑO 5
16.67%
AÑO 6
En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 6 años:
16.67% se consolida en el 1st-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 2nd-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 3rd-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 4th-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 5th-AÑO (16.67% anual)
16.67% se consolida en el 6th-AÑO (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.
