Mercury
Mercury Operaciones de Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Servicio al Cliente en Mercury varía desde $141K hasta $193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercury. Última actualización: 11/2/2025

Cronograma de Consolidación

16.67%

AÑO 1

16.67%

AÑO 2

16.67%

AÑO 3

16.67%

AÑO 4

16.67%

AÑO 5

16.67%

AÑO 6

Tipo de Acciones
RSU

En Mercury, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 6 años:

  • 16.67% se consolida en el 1st-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 2nd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 3rd-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 4th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 5th-AÑO (16.67% anual)

  • 16.67% se consolida en el 6th-AÑO (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Servicio al Cliente en Mercury tiene una compensación total anual de $193,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mercury para el puesto de Operaciones de Servicio al Cliente es $141,120.

