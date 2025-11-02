La compensación de Gerente de Programa Técnico in United States en Mercari totaliza $113K por year para MG4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)