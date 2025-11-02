Mercari Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Japan en Mercari totaliza ¥32.71M por year para MG6. El paquete de compensación year mediano in Japan totaliza ¥16.36M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono MG 5 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG6 ¥32.71M ¥22.86M ¥2.18M ¥7.66M MG7 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG8 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ --

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( JPY ) Base | Acciones (año) | Bono

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 8.32 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Mercari ?

