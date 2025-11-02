La compensación de Ingeniero de Software in Japan en Mercari varía desde ¥7.47M por year para MG1 hasta ¥14.2M por year para MG4. El paquete de compensación year mediano in Japan totaliza ¥12.22M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)