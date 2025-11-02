Directorio de empresas
Mercari
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Mercari Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Japan en Mercari totaliza ¥16.22M por year para MG4. El paquete de compensación year mediano in Japan totaliza ¥16.44M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Mercari in Japan tiene una compensación total anual de ¥20,975,921. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Mercari para el puesto de Gerente de Producto in Japan es ¥15,683,916.

